Hersenloze bedreiger van as-Soennah moskee is voer voor psychologen

ColumnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Vorige week ontving de Haagse as-Soennah moskee een dreigbrief, vergezeld door een bijzonder cadeau, een vrachtwagen in miniatuurvorm. Voer voor psychologen. Want deze anonieme afzender moet wel een érg verknipte ziel hebben: met zijn daad treedt hij toe tot een dubieuze club die gevoelens van onbehagen wil beantwoorden met geweld.

Ik probeerde me de afgelopen dagen te verplaatsen in de man die deze originele waarschuwing bij de moskee deponeerde. In de begeleidende brief stond geschreven: ‘Bij elke laffe aanval op onze kinderen kan zomaar een tegenaanval volgen op jullie onschuldige bezoekers van de moskeeën.’

Interessante redenering. Hij hekelt dus terroristen die het leven ontnemen van nietsvermoedende burgers, maar zegt tegelijkertijd dat hij zelf, als de situatie hem noopt tot vergelding, precies hetzelfde zou willen doen.

Dat formuleert de held op sokken als volgt: ‘Protesteer dus wat harder tegen jullie gewelddadige vrienden (...) anders wordt Europa onaangenaam voor jullie'.

Europa is al onaangenaam voor honderdduizenden moslims die gewoon op een normale manier in de samenleving willen meedoen. Geloof het of niet, er zitten genoeg rechtschapen burgers tussen dit volk, die helemaal niet de aandrang voelen om andersdenkenden van het leven te beroven middels een terroristische aanslag.

We zijn in ons denken en doen zo doorgeslagen vanwege vijandbeelden die door politici en media worden aangewakkerd, dat de oplossing, die toch van beide partijen moet komen, steeds verder weg lijkt. Om maar niet te spreken van een absoluut dieptepunt.

Domme bedreiger. Een speelgoedvrachtwagentje sturen naar mensen, van wie velen zelf ook slachtoffers zijn van islamitische fascisten die hun geloofsgenoten vermoorden – en dan heb ik het niet eens over alle sociale ontwrichting die radicale moslims veroorzaken.

Wij zijn superieur aan barbaren die onschuldige mensen vermoorden. Dat komt door onze cultuur, ontwikkeling en beschaving. Dreigen met wraak in de vorm van geweld past niet in een westerse civilisatie.