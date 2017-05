ColumnColumnist Özcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

In een land waar doorgaans niets gebeurt, raken we soms verzeild in totaal onnavolgbare debatten, vol agressie en haat, die dagenlang worden uitgevochten op social media en de opiniekaternen van de belangrijkste kranten.

Deze week gebeurde het weer: de NTR heeft besloten om het Groot Dictee Der Nederlandse Taal niet meer uit te zenden – weinig belangstelling en te oubollig. Wat daarop volgde, waren surrealistische klaagzangen van verontrustende burgers die het besluit stevig afkeurden. We zouden alwéér een beetje van onszelf moeten inleveren.

Aan wie? Dat werd me niet helemaal duidelijk. Maar het leek erop alsof de buitenlanders en moslims het weer hadden gedaan.

Diederik Smit, mijn zeer gewaardeerde collega, schreef zelfs op Twitter: ‘Alles wat met de eigen cultuur te maken heeft, moet kennelijk weg…’ Ik las het bericht drie of vier keer. Diederik is normaal van de grapjes, dus ik twijfelde, maar deze keer meende hij het bloedserieus: we hadden weer een deel van onze identiteit ingeleverd. Schande!

Ik snap dat het vervelend is als tradities verdwijnen, vooral als ze in het verleden een prominente rol speelden, bijvoorbeeld tijdens de opvoeding.

Maar in dit specifieke geval, het failliet van hét dictee, zou de woede zich op andere dingen moeten richten, namelijk de totale desinteresse in taal – in nagenoeg alle lagen van de samenleving.

Studenten op de pabo kunnen amper spellen, proefschriften worden barstensvol fouten ingeleverd en zelfbenoemde patriotten schelden alles en iedereen op internet helemaal verrot, maar dan wel zonder interpunctie en met minimaal drie spelfouten per zin. De literatuur verliest steeds meer terrein, de communicatie verloopt via emoticons.

Als we al onze eigen cultuur inleveren, dan is dat vooral aan hardnekkige luiheid.

En trouwens: de NPO heeft onlangs het programma De Tafel van Taal in het leven geroepen, onder bezielende leiding van de immer charmante Margriet van der Linden. Geen hond die ernaar kijkt. En ook geen Przewalskipaard, trouwens. Als ik op een havoklas vraag wie vrijwillig een boek leest, gaan er doorgaans maar vier vingers omhoog.