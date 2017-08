Het gifei, de dooier des doods, de horroromelet

ColumnNynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Chickfriend. Het klinkt als een escortbureau, bedacht door de mannen van Jiskefet, maar het is een bedrijf dat bloedluis bestreed in kippenstallen. Daar zouden ze - mogelijk onopzettelijk - fipronil bij hebben gebruikt, een giftig middel dat nu via de kippen ook in de eieren terecht is gekomen. Let wel: alleen in de eieren die komen van bedrijven die door Chickfriend zijn schoongemaakt.

Het is komkommertijd, dus de pers dook er meteen bovenop, en bombardeerde de eieren meteen tot lekker bekkende maar totaal overtrokken 'gifeieren'. Er werden codes doorgegeven van eieren die we toch maar niet moesten eten, en toen Freek van Zoeren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij Nieuwsuur zei dat we tot zondag maar helemáál geen eieren meer moesten eten, was de paniek compleet.

We gingen er allemaal aan. Dood door dooier.

Voorzichtigheid is altijd goed, maar door die ene opmerking van Van Zoeren, plus het hysterische 'gifeieren' zitten er nu talloze eierbedrijven met een financiële strop van heb ik jou daar. Zelfs de bedrijven die Chickfriend helemaal niet op het erf hebben gehad, merken dat mensen minder eieren kopen, ook al blijven ze maar herhalen dat er met hun eieren echt niks aan de hand is.

We zijn totaal bang gepraat. Terwijl de hoeveelheid fipronil in de besmette eieren amper schadelijk is voor de gezondheid, zo stelden drie hoogleraren voedingsleer en toxicologie gisteren in De Volkskrant. De risico’s van zo’n ei vallen in het niet bij die van alledaagse zaken zoals zonnebanken, uitlaatgassen en alcohol.