Het insect verdwijnt!

In Nederland leven 20.000 verschillende soorten insecten. Niemand weet precies hoevéél er van elk soort zijn, zegt Sander Koenraadt, insectenexpert aan de Wageningen Universiteit. ,,Insecten zijn onmogelijk één voor één te tellen. Nederland telt weinig wetenschappers die insectenonderzoek doen. Zelf beperk ik me tot de soorten die mensen tot last zijn of die ziekten kunnen overbrengen, zoals muggen en teken.'



De laatste jaren leveren ook vrijwilligers veel gegevens aan, vertelt Koenraadt. ,,Dankzij de smartphone is een foto van een insect snel gemaakt en verstuurd. Ik krijg enveloppen met dode vliegen erin en een briefje waarop staat: zijn deze beesten gevaarlijk? Het helpt ons allemaal om meer te weten te komen over insecten en waar en wanneer ze actief zijn.''



Veelgehoord bij de zogeheten entomologen is de opmerking dat de auto vroeger vol insecten zat en nu nauwelijks meer. ,,We weten nog niet of dat ook echt zo is'', zegt Kleukers. ,,Het geheugen is selectief. Onze ouders vertellen over grote zwermen toen zij jong waren. Maar ze vertellen ook dat ze elke winter konden schaatsen. Wie de data erbij pakt, ziet dat dat onzin is.''