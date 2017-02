Het kan verraderlijk glad worden

De winterse neerslag kan vandaag en vooral vanavond en vannacht voor problemen zorgen. De weerdiensten houden rekening met ijzel en sneeuw. Sneeuwval zorgt vanochtend al voor hinder in het verkeer. In het zuiden en oosten lag om 7 uur al een paar centimeter sneeuw.

Gedurende de ochtend trekt het sneeuwgebied via het midden naar het noordwesten verwacht Weerplaza. Vanmiddag dooit het, maar vanavond en komende nacht keert de vorst op veel plaatsen terug. Bovendien valt er dan opnieuw sneeuw en mogelijk ijzelt het ook. De ANWB heeft inmiddels een verkeerswaarschuwing uitgegeven. Het KNMI spreekt over code geel.

Weerplaza raadt aan de weersverwachting later vandaag in de gaten te houden, vooral vanwege het gevaar voor ijzel.In de nacht naar zondag trekt het tweede neerslaggebied van zuidoost naar noordwest over het land. Het zuidwesten en noordoosten lijken vrijwel droog te blijven. Elders valt sneeuw, natte sneeuw of regen en het kan lokaal ook ijzelen. In het meest extreme geval kan er 5 cm sneeuw vallen. Waarschijnlijk blijft het sneeuwdek beperkt tot 1 tot 3 cm.

Verraderlijk

Marco Verhoef, meteoroloog van Weerplaza: ,,Mocht de lucht een fractie warmer zijn dan valt er geen sneeuw, maar kan het gaan ijzelen. In plaats van gladheid die goed zichtbaar is, wordt de situatie op de weg dan veel verraderlijker.'' Met name tussen vanavond 21 uur en zondagochtend 10 uur geldt het gevaar voor ijzel, in delen van het land.