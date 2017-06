Het keukentrapje is gevaarlijker dan terroristen

Gisteren reed een rechts-extremist in op een groep moskeegangers in de Noord-Londense wijk Finsbury Park, dat deed hij met een enorme bestelbus, die hij ergens in Wales had gehuurd. Daarbij viel ten minste één dodelijk slachtoffer – al is niet duidelijk of deze persoon door de aanslag is overleden, of reeds daarvoor in gezondheidsproblemen was geraakt.