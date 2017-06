Het puberbrein is ondoorgrondelijk

Ga er, als je ruzie hebt met je puberzoon, de volgende dag niet over doorzeuren, want hij is het allang vergeten. Die tip hebben we van een bevriende kinderpsycholoog. Het puberbrein is onbegrijpelijk, en wat betreft ruzies is het geheugen van zeer korte duur.



Onze puberzonen praten weinig. Alleen het noodzakelijke krijgen we te horen, en zo veel noodzaak is er niet. Als je iets vraagt, antwoorden ze onverschillig, op hun telefoon kijkend, met ‘ja hoor’.



Vroeger deden we nog leuke communicatieve spelletjes. Tijdens het avondeten vertelde iedereen een minuut iets over de dag. Dat leverde altijd gespreksstof op



Of om de beurt drie minuten kritiek leveren op de andere familieleden, zonder dat er weerwoord werd gegeven. Kritiek varieerde van te weinig kledinggeld, iemand niet laten uitpraten en nooit taco’s eten, tot het aan laten van het badkamerlicht (dat laatste wordt de vaders verweten). Pas daarna mochten de anderen reageren.



Maar nu zijn de zonen voortdurend kritisch over ons gedrag. We kunnen niet luisteren, we maken het verkeerde eten, we denken dat we alles zijn en waarom smak ik? Waarom eet ik uit de schaal en schep ik niet eerst op?



Was ik als puber ook zo direct? Ik praatte weinig. Mijn moeder werd soms gebeld door een moeder van een vriend die haar complimenteerde met mijn vrolijke verschijning. ,,Hij is zó gezellig.’’ Ze hing op en zag een boze dikkerd op de bank zitten, verscholen achter de Donald Duck.