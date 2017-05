Het riekt naar provocatie

Sommige discussies keren elk jaar terug. Ik denk dan aan het zwartenpietendebat, wel of geen particulier vuurwerk en het nut van Serious Request. Inmiddels is de Nationale Dodenherdenking sluimerend aan dat rijtje toegevoegd. Dit jaar maakt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) een stevig statement door te stellen dat er geen vluchtelingen moeten worden herdacht op 4 mei.



Het instituut komt met dit standpunt nadat manusje-van-alles Rikko Voorberg een opvallende actie had aangekondigd: hij wil komende donderdag op het Rembrandtplein in Amsterdam drieduizend papieren kruizen in het gras leggen om vluchtelingen te herdenken.



Een dergelijke actie is natuurlijk prijzenswaardig, maar het moment riekt naar provocatie, die allesbehalve functioneel is. Daarover zegt Voorberg: ‘Deze actie is voor wie daar behoefte aan heeft en kan door anderen genegeerd worden.’ Maar als hij daadwerkelijk iedereen wil bereiken die graag bij grote gebeurtenissen stilstaat, zou hij een andere week moeten uitkiezen, als alle mensen ook écht in de gelegenheid zijn om zijn symbolische actie bij te wonen. Nu weet hij best dat een paar duizend mensen op de Dam de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken.