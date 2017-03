'Het spijt ons dat we u wakker hebben gemaakt om een leven te redden'

De facebookgebruiker schrijft daarvan wakker geworden te zijn en is duidelijk geïrriteerd. De agent die naar eigen zeggen met gierende banden ter plaatse kwam omdat iedere seconde telt, kon dat niet waarderen en sneerde terug: Oh het spijt ons dat we u wakker hebben gemaakt. Het spijt ons dat wij iemands leven probeerde te redden. Het spijt ons dat die persoon vermoedelijk nooit meer wakker wordt. Wij hadden natuurlijk rekening moeten houden met uw nachtrust.

Reanimeren

Volgens de agent was de politie minuten eerder ter plaatse dan de ambulance en konden de agenten eerder beginnen met reanimeren. Voor sirenes was gekozen omdat 'er nog veel verkeer op de weg was'. De agenten zagen dat het slachtoffer daarna in de ambulance met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd terwijl ze zelf door moesten naar een volgende melding.

De reageerder liet het er niet bij zitten. Hij schreef terug:



'Het spijt ons dat wij iemands leven probeerde te redden?' Wat is dit voor iets kinderachtigs nou weer? Vind het erg irritant dat jullie al voor de zoveelste keer met sirenes in de nacht rijden! Er is geen hond of kat buiten, iemand zn leven kan je ook reden zonder sirenes, want er is geen verkeer!