‘Het wordt staan in de trein’

Door preventief het aantal treinen te verminderen hoopt het spoorbedrijf meer ruimte te hebben als er door de zware storm treinen uitvallen.



Op Utrecht Centraal Station kregen treinreizigers vanochtend gratis koffie vanwege het oponthoud. ,,Ik doe 20 minuten langer over mijn reis van Arnhem naar Amsterdam-Zuid, omdat mijn rechtstreekse trein was uitgevallen,’’ vertelt Lodewijk Leunk. ,,Het was heel druk in de trein. Ik had geluk, ik kon zitten. Toch werd er niet veel geklaagd. We zijn wel wat gewend met de treinen. En iedereen wist het gisteravond al. NS liet het overal weten, ook via Facebook en Whatsapp.’’



Anne de Valk is onderweg naar Schiphol. Zij is een kwartier later dan gepland. ,,Ik snap de logistiek van de NS niet, maar het lijkt me goed dat ze dit doen. Better safe than sorry.’’