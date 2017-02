Hippe gin & tonic gered dankzij hulp voor jeneverbes

Ook in Nederland hebben we jeneverstruiken. De sterk geurende struiken groeien vooral in het oosten van ons land. ,,Op de oudere stuifzandgebieden'', vertelt Albert Kerssies van het Jeneversgilde. Deze club is in 2004 opgezet omdat het niet goed ging met dit struikgewas. ,,We zijn ontstaan nadat een alarmerend rapport van Alterra werd gepubliceerd dat het slecht ging met de jeneverbesstruik in Nederland'', legt Kerssies uit.



Samen met een groep enthousiastelingen besloten ze de Nederlandse jeneverbesstruik te gaan beschermen. Ze wilden als eerste weten of het echt zo slecht voorstond met de struik. ,,Het gaat toch om een van de iconen van Drenthe'', legt Kerssies uit. ,,Die moeten we koesteren.''



Na ruim twee jaar onderzoek concludeerden de heren van het gilde dat het wel mee viel met de stand van de jeneverbes. ,,We zagen dat op een derde van de oppervlakte jonge struiken groeiden. Dat viel erg mee.'' En nu, tien jaar later, is er sprake van een ware opleving. Het aantal jonge jeneverbesstruiken is enorm toegenomen. Dat is mede te danken aan het Jeneverbesgilde. ,,We hebben jeneverbesbrigades opgezet die gebieden hebben geadopteerd. Zij houden de omgeving van de struiken goed bij, waardoor het gewas beter groeit.''