Hitterecord op komst: het geklaag kan beginnen

De ANWB verwacht ook vandaag en zaterdag grote drukte richting de kust. Gisterochtend stond er even voor 12 uur 200 kilometer file. Verkoeling is aan zee wel te vinden. Eén duik en alle hitte is foetsie want het zeewater is nog maar 15 graden.



We danken de Zuid-Europese omstandigheden aan hogedrukgebieden boven Duitsland en Denemarken. Die zorgen er ook voor dat Zuid-Europa dit keer de klappen krijgt in de vorm van instabiele lucht met regenbuien en lagere temperaturen. Het blijft niet zo. Zondag wordt een overgangsdag. De droge zomerwarmte maakt plaats voor een broeierige en een beetje benauwde hitte.



In de natuur neemt ook de droogte toe. In Utrecht, Zeeland en de kop van Noord-Holland geldt inmiddels code oranje, waarbij er een verhoogde kans op natuurbrand is.