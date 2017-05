Hoe de oplichters van Hollandsche Wind zoveel mensen voor de gek houden

VideoDe oplichters achter bedrijven als Centurion, Noordenwind, en Hollandsche Wind gingen even geslepen als gedreven te werk. Keer op keer wisten ze nieuwe investeerders binnen te hengelen of bestaande investeerders te overtuigen nóg meer geld over te maken.

Hun methode is al die jaren nauwelijks veranderd. Want waarom iets wijzigen wat succesvol is?

De oplichters opereren bewust onder de zogeheten AFM-grens, zodat ze buiten het vizier van de toezichthouder blijven. Die grens ligt op 2,5 miljoen euro, alles daaronder is vrijgesteld van allerlei verplichtingen. In de regel halen de beleggingsbedrijven daarom telkens 2,45 miljoen euro op, waarna ze de boel laten klappen: websites gaan offline, telefoons worden niet meer opgenomen, mails niet meer beantwoord en zo nodig verhuist het kantoor.



Voor het zover is, worden mensen eerst gelokt en verleid te investeren in het niet-bestaande product. Dat gebeurt met flitsende websites, glanzende brochures en verkopers die - strak in pak - bij investeerders thuiskomen om toch dat spaargeld of pensioen in te leggen.



De verkopers beloven gouden bergen. De rente is hoog, en ook nog eens ‘gegarandeerd’, wat bij beleggen helemaal niet kan. Toch is het toegezegde rendement niet dusdanig hoog dat het onbetrouwbaar oogt. Investeerders denken dat het om reële percentages gaat.

Ponzifraude

De eerste maanden krijgen de beleggers ook daadwerkelijk rente uitgekeerd. Vaak al snel na de eerste inleg worden honderden euro’s rente bijgeschreven op de rekening. Dat geld hebben de oplichters op dat moment ook, het is namelijk de inleg van andere investeerders: een methodiek die ook wel ponzifraude wordt genoemd. Voor de verkopers en relatiebeheerders is dit hét moment om toe te slaan, ze weten namelijk - op basis van eerdere gesprekken - dat er nog meer te halen valt bij hun klanten. En zo wordt vlak na zo’n eerste hoge rente-uitkering weer contact opgenomen.



Bij de eerste inleg waren de nietsvermoedende beleggers nog wat terughoudend , maar nu, verblind door eurotekens en hunkerend naar een nog hogere driemaandelijkse rente-uitkering, staan ze te popelen om nog meer in te leggen. Zo wordt vaak ook de rest van het spaargeld of reservepotje overgemaakt, of nemen investeerders zelfs een extra lening of hypotheek om nog meer rente binnen te hengelen.

Klinkende namen

Hoewel beleggers vaak research voordat ze besluiten in te stappen, worden ze door de oplichters op slinkse wijze op het verkeerde been gezet. Zo wordt onder meer gebruik gemaakt van oude bv’s. Het opvragen van gegevens bij de Kamer van Koophandel suggereert dan dat er sprake is van een bedrijf dat al jarenlang bestaat. Verder hanteren de oplichters vaak ‘bekende namen’ voor hun producten. ‘Hollandsche Wind’ lijkt enorm op ‘Hollandse Wind’ van energiebedrijf Eneco.