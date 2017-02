Hoe Faris K. beveiliger van Wilders kon worden

Geert Wilders kan er nog steeds niet bij. ,,Hoe kan zo iemand in mijn beveiligingsteam terechtkomen,’’ vroeg de PVV-leider zich woedend af.

Wie de screening die K. onderging nader bekijkt, ziet echter dat het mogelijk is. K. moet ‘wel langs het randje gegaan’, denkt voormalig Wilders-bewaker Rico Briedjal. ,,Maar het kan onder de huidige regels.’’

Uitdaging

Faris K. bewijst het in 2013. De politieman is in die tijd op zoek naar meer spanning in z’n baan, dus solliciteert bij het eliteteam van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Het werk als gewone agent en lid van een aanhoudingsteam heeft hij wel gezien: Faris zoekt meer uitdaging.

Op papier lijkt hij een hopeloze sollicitant voor de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten, het zogenoemde VIK-team van de politie. Die moeten onder mandaat van de geheime dienst AIVD een zogeheten P-screening doen, een onderzoek om te toetsen hoe betrouwbaar Faris is.

Met wat er nu aan het licht is gekomen over K. lijkt het onbegrijpelijk dat er ‘positief advies’ is afgegeven. K. is dan al –in 2008- veroordeeld voor het lekken van politie-informatie. Zijn broer is bovendien ook nog ontslagen vanwege corruptie, nadat hij óók vertrouwelijke kennis heeft doorgespeeld.

Bij de P-screening van K. moet dat ook aan bod zijn gekomen. In de ‘leidraad persoonlijke gedragingen’ die de AIVD hanteert, is te lezen dat ‘justitiële antecedenten aanleiding kunnen zijn’ om een sollicitant af te keuren. Zeker wanneer blijkt dat ‘iemand een probleem heeft’ met ‘loyaliteit of integriteit’.

Geen dealbreaker

Quote Ik vind dat hij überhaupt niet eens meer werkzaam had mogen zijn bij de politie, maar naar de letter van de screening kan de AIVD zo iemand toestemming verlenen Oud-beveiliger Rico Briedjal Toch is zoiets keer op keer een aparte afweging die wordt gemaakt. Een veroordeling is niet per definitie een dealbreaker. De ‘aard en zwaarte van delicten’ wordt meegewogen, de ‘zwaarte van de opgelegde straf’ en ‘hoe jong betrokkene was’.



,,Het is vraag van proportionaliteit’’, weet Rico Briedjal, die als beveiliger van Geert Wilders diende tot 2009. ,,Ik vind dat hij überhaupt niet eens meer werkzaam had mogen zijn bij de politie, maar naar de letter van de screening kan de AIVD zo iemand toestemming verlenen.’’

Dat gebeurt evenwel niet lichtvaardig. K. gaat in die tijd aan de slag als ‘verkenner’. Hij moet ‘omgevingsscans’ maken voor het directe team dat de beveiliging van Geert Wilders uitvoert. K. zal reisroutes bekijken en risico’s inschatten als Wilders zich verplaatst. Hotels analyseren, vluchtroutes uitdokteren, de nabijheid van safehouses vastleggen.

Al met al bruikbare informatie voor terroristen. Reden voor de AIVD en de politie om ook onderzoek te doen naar K.’s ‘financiële situatie’, naar eventuele ‘verslavingen’, maar ook ‘beïnvloeding’, bijvoorbeeld door ‘iemand in de omgeving van de betrokkene met een criminele achtergrond’.

A-onderzoek

Wie in de ‘binnenste schil’ van Wilders komt te werken, wordt ‘binnenstebuiten gekeerd’, weet Briedjal. Een zogenoemd A-onderzoek waarbij ook vrienden worden bevraagd, een huisbezoek wordt afgelegd en oud-collega’s worden geraadpleegd.

Omdat K. vooral verkennerswerk doet en waarschijnlijk niet tot de innigste kring beveiligers van Wilders gaat horen, blijft het vermoedelijk bij een beperkter P-onderzoek. De onderzoeker heeft in zo’n geval gesprekken ‘met één of meer referenten’, is te lezen in de brochure van de politie. ,,Het is in zo’n geval veel meer aan de onderzoeker hoe ver dat gaat,’’ zegt Briedjal. ,,Het veldonderzoek is beperkter. Al zou de drempel wat mij betreft hoger moeten liggen.’’

In de praktijk –zeggen meerdere betrokkenen- had de DBB juist in die jaren moeite met het vinden van voldoende kandidaten. Wie tot de absolute kern van de dienst wil doordringen wacht 16 weken van fysieke en psychologische testen, de genoemde screening én een stageperiode. Al met al een traject van een jaar. Vooral het feit dat staatsgeheimen aan bod kunnen komen, weegt zwaar. ,,Een significant deel daarvan viel af,’’ maakte Briedjal van dichtbij mee.

Omdat K. in de schil die daar omheen functioneert belandt is de screening minder intensief geweest. De Nationale Politie laat wel weten dat –conform de regels- K.’s ‘eerdere veroordeling is meegewogen’.