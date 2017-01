Hoe populair was jouw naam in 2016?

LIVE: 'Ontvoerder Robert B. gebruikte het meeste geweld'

9:57 Twee mannen die betrokken waren bij de ontvoering van de 2-jarige peuter Insiya, eind september in Amsterdam, staan vandaag voor de rechter. Het gaat om de 47-jarige Robert B. en de 59-jarige Frederik S. die tot voor kort in Dedemsvaart woonde. De zitting is pro forma, de inhoudelijke behandeling vindt later plaats. Verslaggever Victor Schildkamp twittert van uit de rechtszaal.