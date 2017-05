Hoera! Het wordt woensdag 25 graden

Wie woensdag een vrije dag heeft, is absoluut spekkoper. Het wordt een waanzinnig mooie dag. ,,Ik durf wel te zeggen dat het wel 25 graden wordt'', zegt Ben Lankamp van Weerplaza. Een ideale dag om de barbecue aan te steken, lekker te luieren in het park of in je tuin. Geniet daar met volle teugen van. De rest van de week wordt het mogelijk wisselvalliger.