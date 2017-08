Hoeveel invloed hebben we op onze pleegdochter?

Omgeving meer van invloed dan genen op persoonlijkheid. Het is een bericht op AD.nl en ik lees het met volle aandacht. Niet alleen omdat ik een studie psychologie volg en persoonlijkheid daar een terugkerend onderwerp van gesprek is, maar vooral omdat de vraag ‘hoeveel invloed heb je als niet biologische ouder op een kind?’ mij als pleeg- én stiefmoeder bezighoudt.



Erik denkt dat onze invloed op Fé heel beperkt is. „Soms vraag ik me echt af wat wij toevoegen, in dat beperkte aantal dagen per maand.” Ik vind het lastig te begrijpen dat hij er zo over denkt, want alleen al het feit dat we ons pleegmeisje een andere leefomgeving laten zien, kan niet anders dan goed zijn voor haar ontwikkeling. Bovendien kan Fé bij ons volledig zichzelf zijn en krijgt ze heel veel liefdevolle aandacht. „Weet je wat”, zeg ik tegen Erik, ,,laten we het bespreken met Bea. Kijken hoe zij er tegenaan kijkt.”