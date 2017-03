Hof Den Haag: drie agenten in zaak Mitch Henriquez niet voor rechter

OVV: Problemen door gaswinning in Groningen niet goed aangepakt

10:29 De problemen door de gaswinning in Groningen worden niet goed aangepakt. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een vandaag gepubliceerd verslag over de wijze waarop met eerdere aanbevelingen van de raad is omgegaan.