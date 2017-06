Hof: lagere straffen voor 'Quote 500-bende'

Blinde Jesse kan wiskunde 'zien' dankzij leraar Jan

10:05 Jarenlang was havo-scholier Jesse Wienholts (17), die blind is, op zoek naar de juiste begeleiding op het Alfrinkcollege in Zoetermeer. In zijn examenjaar wordt deze gevonden in de vorm van een gepensioneerd docent. ,,Mijn slechtste vak werd ineens mijn beste.”