'Holleeder krijgt zo vaak rare brieven'

Sander Janssen reageerde vanmorgen al cynisch op het bericht in de Telegraaf dat Holleeders vorige advocaat Stijn Franken post had meegesmokkeld de gevangenis in en dat de crimineel via 'postbode Franken' op deze manier wel vaker contact met de buitenwereld onderhield. ,,Het gaat om een totaal onbelangrijke brief die er een jaar geleden per ongeluk doorheen is geglipt,'' zegt Janssen. Pieter van Regteren Altena, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, heeft dat verhaal net bevestigd. Volgens Van Regteren Altena ging het om een 'liefdesbrief' en was het slechts een vergissing van Franken dat de brief bij Holleeder terechtkwam.

Handlezers

Volgens Sander Janssen krijgt Holleeder bijna wekelijks rare post die gewoon naar de Exra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vugt wordt gestuurd. ,,Mensen die een geldlening van hem willen, mensen die hem via handlezing willen genezen, allerlei rare fans. Die post wordt gewoon gecheckt en komt bij hem terecht. In die categorie moet je deze brief van die vrouw ook zien. Alleen vonden ze deze brief blijkbaar in zijn cel en dachten: hé, die is niet langs ons gekomen. Dat is wat er is gebeurd. Foutje van Franken. Meer niet. Het is kwalijk dat een gerespecteerd advocaat op deze manier wordt beschadigd.''