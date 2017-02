Holleeder weer voor de rechter in vervolg strafzaak

Politie arresteert Klaas Otto vier dagen na vrijlating

9:02 Klaas Otto, oprichter en oud-'generaal' van motorclub No Surrender, is vanochtend vroeg door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. Volgens getuigen en zijn advocaat Eric Thomas is de 49-jarige Otto rond kwart over zeven opgepakt in zijn woonwagen in Bergen op Zoom. Ook zijn rechterhand Janus de V. is aangehouden. Klaas Otto was pas sinds maandag op vrije voeten.