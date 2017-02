'Homoseksualiteit blijft zondig voor gereformeerde kerk'

Frank S.: Ik sta open voor vragen van familie Alex Wiegmink

18:34 Frank S. wil vragen van de familie beantwoorden over de moord op Alex Wiegmink uit Drempt. Dat heeft één van de twee verdachten van de Posbankmoord laten weten in een statement in de rechtbank in Arnhem. Daar was vandaag de regiezitting in de dertien jaar oude moordzaak. Medeverdachte Souris R. was daarbij niet aanwezig.