'Honderden extra marechaussees Schiphol zijn niet nodig'

Nijhuis waarschuwde vanochtend dat de beveiliging van het vliegveld een tekort heeft ,,van vierhonderd of vijfhonderd man''. De Koninklijke Marechaussee zelf stelt vast dat de menskracht niet is meegegroeid met de taken, maar wil voorlopig geen aantallen van benodigde nieuwe manschappen noemen. VVD-Kamerlid Ockje Tellegen verwacht veel van de nieuwe snufjes die de beveiligers zouden moeten ontlasten. Haar PvdA-collega Ahmed Marcouch ,,deelt de zorgen over de veiligheid op Schiphol'', maar die moet met de aanstaande versterking gewaarborgd zijn. Wel moet het kabinet zich ,,voorbereiden'' op toekomstige gevaren voor en groei van de luchthaven.

Beschamend

Toch scharen veel oppositiepartijen zich wel achter het verzoek van Schiphol. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt dat het kabinet de luchthaven en de uitvoerende diensten niet serieus neemt en heeft ,,maar weer Kamervragen aan de minister gesteld''. Ze spreekt van laksheid en het ontbreken van een besef van urgentie. Zelfs als de veiligheid nog gewaarborgd is, is volgens haar wel het functioneren in gevaar van het voor de economie cruciale vliegveld.



Haar D66-collega Salima Belhaj noemt het ,,beschamend dat minister Ard van der Steur dit probleem voor zich uit blijft schuiven, zelfs tot na de verkiezingen.'' ,,Hoeveel signalen heeft het kabinet nog nodig om in actie te komen?'' Ook de SP en de Groep Bontes/Van Klaveren willen opheldering.



Zorgen

,,Ik vind dat de marechaussee te onderbezet is'', zei Nijhuis eerder op de dag in Het Financieel Dagblad. ,,Daar moet echt wat aan gedaan worden. De bezetting is ongeveer zoals in 2008 en 2009 - terwijl zowel de dreiging als het aantal passagiers fors is toegenomen. Ik heb daar gewoon zorgen over.''



De 135 extra manschappen die de minister van Veiligheid en Justitie eind vorig jaar beloofde, zijn volgens de Schiphol-topman lang niet genoeg. Hij verwacht dat het in 2017 nog drukker gaat worden op het vliegveld.