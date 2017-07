‘Hoofddoekverbod tijdens diploma-uitreiking berust op misverstand’

Een brief over een ‘hoofddoekverbod’ tijdens de diploma-uitreiking van de christelijke Melanchthon Mavo Schiebroek in Rotterdam heeft vandaag voor verontwaardiging gezorgd op social media. Leerlingen en ouders kregen in de brief expliciet de boodschap dat het voor leerlingen niet is toegestaan om tijdens deze avond ‘een hoofddoek of ander hoofddeksel te dragen. Sommigen kondigen aan niet te komen.