Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in vijf jaar

Facebook verwijdert PVV-lied en blokkeert Brabantse Annemiek

24 januari Facebook heeft de muzikale video van Annemiek Ottenhoff over de PVV verwijderd omdat het materiaal in strijd is met de richtlijnen. Volgens het sociale platform bevat het lied 'kwetsende teksten'. Daarop is ook besloten om de grofgebekte amateurzangeres (52) voor 24 uur te blokkeren. ,,Je kunt tijdens deze blokkering geen berichten plaatsen'', zo valt te lezen in de melding van Facebook.