Hoogste ambtenaar Belastingdienst op zijspoor gezet

Wiebes stelde de Belastingdienst dit najaar onder curatele en beperkte de tekenbevoegdheid van Leijtens. De DG lijkt nu geen zin meer te hebben in zijn uitgeklede functie. ,,Het afgelopen jaar is het accent van de functievervulling dusdanig verschoven dat zijn persoonlijke verwachtingen over de functie van directeur-generaal Belastingdienst en deze functievervulling onvoldoende op elkaar aansloten," aldus het ministerie van Financiën in een korte reactie. ,,Leijtens heeft daarom aangegeven dat hij zichzelf niet langer de aangewezen persoon vindt om de Belastingdienst te leiden." Een nieuwe directeur-generaal is er nog niet, maar wordt op ,,korte termijn" benoemd, laat een woordvoerder van Financiën weten. ,,Denk aan maximaal enkele weken." Slachtoffer De bonden reageren teleurgesteld op het vertrek van Leijtens, die kwartiermaker wordt bij de integriteitskamer van Sint Maarten. ,,Staatssecretaris Wiebes had beter zelf op kunnen stappen," zegt Albert van der Smissen van de NCF, waarbij 6.000 werknemers van de fiscus zijn aangesloten. ,,De reorganisatie was geheel zijn agenda, Leijtens trad aan toen daartoe al besloten was door voorganger Peter Veld. Er lijkt nu voor de verkiezingen een slachtoffer te moeten vallen bij de Fiscus." Verder lezen onder de foto

Belastingvakbond NCF prijst Leijtens. ,,Hij dacht altijd in het belang van de gehele Belastingdienst en aan alle werknemers," aldus Van der Smissen. ,,De politiek wil echter iemand die één op één de wensen uit Den Haag uitvoert en stelt die houding niet op prijs. Waarschijnlijk dacht Leijtens de vrijheid en autonomie te krijgen om zijn werk te doen bij de Fiscus. Maar hij kwam bedrogen uit."



Totaal andere wereld

Leijtens was pas sinds november 2015 de hoogste ambtenaar. Daarvoor was hij drie jaar lang Commandant van de Koninklijke Marechaussee.



Naar verluidt heeft staatssecretaris Wiebes destijds flink op hem moeten inpraten om hem los te weken. ,,Ik ben in een totaal andere wereld terechtgekomen," vertelde hij vorig jaar aan deze krant in zijn eerste grote interview. ,,De Belastingdienst zit in de sociaal-economische hoek en is een uitvoeringsorganisatie die vele malen groter is dan de marechaussee."



Inmiddels is het al jaren hommeles bij de Fiscus. Nadat staatssecretaris Frans Weekers begin 2014 al aftrad door de Bulgarenfraude ligt opvolger Wiebes al twee jaar lang continu onder vuur. Het lukt de VVD'er maar niet om vat te krijgen op de Belastingdienst. Omdat zowel belastingaangiften en controles steeds meer online plaatsvinden, zit de dienst in een transitiefase. Duizenden oude werknemers moeten het veld ruimen. Tegelijk komen er 1500 digitaal vaardige krachten bij.



Lef

Eén van Leijtens weinige zichtbare besluiten was om de aangiftedatum definitief van 1 april naar 1 mei te verplaatsen. Oorzaak was dat de vooraf ingevulde aangifte pas per maart beschikbaar is en een maand te kort is om de jaarlijkse 9 miljoen aangiftes te verwerken.



Ook wenste Leijtens de vertrekregeling eerder te sluiten toen deze te populair werd. ,,Dat was natuurlijk niet in ons belang, maar getuigt van lef," roemt Van der Smissen van de NCF dat besluit.