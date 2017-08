Huiszoekingen in Nederland en België vanwege fipronilrel

Waar in Nederland de zoekingen worden verricht, wil het Openbaar Ministerie niet melden. Het gaat in België om zeker acht adressen in de Kempen en Oost-Vlaanderen in het gerechtelijk onderzoek naar de eiercrisis, aldus het Antwerps pakket. Er zou ook een inval bij een veearts zijn geweest. Het OM meldt dat het om een gezamenlijke actie met België gaat. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) voert het onderzoek uit. Het strafrechtelijk onderzoek gebeurt in opdracht van het OM.

Eerder deze week werd al bekend dat de NVWA al in november vorig jaar een tip had gekregen over stallen die werden schoongemaakt met fipronil. Volgens topman Rob van Lint was er toen 'geen enkele aanwijzing dat fipronil ook in eieren zou kunnen zitten'. Hij stelt dat er 'geen enkele aanwijzing was voor gevaar voor de volksgezondheid'. Er werden niet direct monsters van eieren genomen omdat er geen vermoedens waren dat het bestrijdingsmiddel daar ook in zou zitten.