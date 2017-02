Hulp voor baasje om weggelopen poes Pepper op te halen uit Oostenrijk

Een oud-chauffeur uit Tilburg heeft aangeboden om haar tegen vergoeding van de benzinekosten naar Oostenrijk te rijden. Ook kreeg Franka een aanbod van een chauffeur die nu in Oostenrijk is en Pepper mee kan nemen. ,,Ze zou dan vanavond nog thuis zijn. Maar ze is nog zwak, heeft onderweg medicijnen nodig, moet haar behoefte doen en eten en drinken. En ik ben ook bang dat ze onderweg misschien zou vluchten, want ze is erg schuw.”



Franka zou Pepper het liefst zelf gaan ophalen in Oostenrijk. Dat zou dan pas in het carnavalsweekend op 24 februari moeten zijn, want eerder lukt het haar niet om vrij te krijgen van haar werk. Of Franka ingaat op het aanbod van de oud-vrachtwagenchauffeur is niet bekend.

Ziek

De dierenbescherming in Oostenrijk heeft geen idee hoe het dier de enorme afstand heeft weten te overbruggen. Vermoedelijk is de kat in een vrachtwagen terechtgekomen.

Pepper was erg verzwakt toen ze gevonden werd. ,, Ze was twee derde van haar gewicht kwijt en woog nog maar een kilo. Pepper bleek longwormen te hebben. Dat krijgen katten vooral als ze slakken of kikkers eten.” De dierenarts in Oostenrijk heeft dat verholpen met een kuur en gaat nu sneller dan gedacht beter met Pepper: ,,Ze was echt uitgehongerd en eet nu heel veel.”

Oog van de naald