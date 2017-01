Hulp voor scholen met aftands internet

Bredase Annemiek neemt ondanks bedreigingen toch PVV-lied op

15:23 Ze is ondergedoken, wordt ‘met de dood bedreigd’ en vreest voor haar veiligheid en die van haar kinderen. Maar zwichten, dat is echt geen optie. Annemiek Ottenhoff (52) voegt vandaag de daad bij het woord en duikt de studio in om haar PVV-liedje, dat deze week in rap tempo het internet overging, om te toveren tot carnavalskraker. ,,Het is voor mij heel belangrijk om dit af te maken.”