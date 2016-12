Hulpdiensten in meerdere steden bekogeld met vuurwerk

Drie personen aangehouden na vondst zelfgemaakte explosieven in Tilburg

18:43 De politie in Tilburg heeft aan de Munttorenstraat in Tilburg een drietal garageboxen opengemaakt in de zoektocht naar vuurwerk. Daarbij heeft de politie naar eigen zeggen 'zelfgemaakte explosieven' gevonden. Daarnaast werd ook nog een alarmpistool gevonden.