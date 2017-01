Hulpdiensten op meerdere plaatsen bekogeld met vuurwerk

Tijdens het uitvoeren van hun werk zijn brandweerlieden in Utrecht zaterdagavond bekogeld met vuurwerk. In Leiden moest de brandweer het tijdens het blussen van een containerbrand ontgelden. Ook in Veen was het weer onrustig.

Agenten hebben in Amsterdam twee mensen opgepakt die vuurwerk op hen afschoten. De twee worden verdacht van poging tot zware mishandeling. Ze richtten hun vuurwerk op de politiemensen in Amsterdam-West. Politie en justitie hanteren deze jaarwisseling opnieuw het supersnelrecht in de hoofdstad. Dat wil zeggen dat verdachten binnen drie tot zes dagen voor een rechter komen te staan.

In Veen hebben jongeren zwaar vuurwerk naar de brandweerlieden gegooid, die een brandende auto proberen te blussen. Tot het incident was het juist opvallend rustig in de Brabantse plaats, waar 'traditioneel' auto's in de brand worden gestoken tijdens de jaarwisseling. Wel gingen aan het begin van de avond een aantal autobanden in vlammen op.



Terwijl brandweerlieden het vuur probeerden te doven, gooiden omstanders zwaar vuurwerk naar de hulpverleners. Daarop werd echter niet ingegrepen. Kort daarop wimpelde de aanwezige bevelvoerder van de brandweer het incident af: ,,Niks aan de hand.''

De brandweer in Utrecht werd bekogeld in de wijk Overvecht. Geen van de brandweerlieden is gewond geraakt. Volgens de procedure wordt er melding gedaan en doet brandweer ook aangifte.

In Leiden werd de politie ingeschakeld om de brandweerlieden veilig hun werk te kunnen laten doen. Dat meldt Omroep West. Op sociale media werd in de aanloop naar de jaarwisseling opgeroepen om hulpverleners veilig hun werk te laten doen.