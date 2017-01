Iedere dag kan er iets moois gebeuren

Goed nieuws: het probleem waar René Froger al vanaf 1988 mee rondloopt, is opgelost. In zijn kraker Alles kan een mens gelukkig maken, zingt hij dat hij alles heeft: een eigen huis, een plek onder de zon. Altijd iemand in de buurt die van hem houden kon. Een handige buurman, een moot gebakken vis, zelfs een vers kopje thee. René had het allemaal. En toch wou hij dat hij iets vaker simpelweg gelukkig was. Maar hoe doe je dat dan? Als je alles hebt wat je wenst ¿ en het voelt niet genoeg? Gelukkig bestaat het antwoord op die vraag. Psycholoog Martin Seligman ontdekte dat je gelukkig kunt zijn op drie niveau's en dat mensen zich soms teveel richten op alleen het eerste.



Het eerste niveau is dat van plezier. Plezier is de makkelijkst verkrijgbare, maar ook de oppervlakkigste manier om gelukkig te zijn. Vaak is het gebaseerd op prikkels van buitenaf. Een goed feestje. Een geintje met collega's op het werk. Een leuke vakantie of, zoals René zingt: drie keer uitgebreid in bad. Je ziet dat dit het meest laagdrempelige niveau is en met een beetje goede zin kan iedereen het in zijn leven organiseren. Helaas werkt het zo dat wanneer de gebeurtenis voorbij is, dat ook geldt voor een groot deel van het geluk. Je blijft steeds zoeken naar een nieuwe vonk.