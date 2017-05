Ik ben oud

Ik ben officieel oud. Onlangs had ik het genoegen om met een groep jongelingen intensief samen te zijn en na afloop kon ik niet anders concluderen. Ik weet ook wel dat als je de 30 gepasseerd bent je jezelf al niet meer jong mag noemen, maar toch. Je denkt stiekem de uitzondering op de regel te zijn. Dat dat niet zo is, is nu wel duidelijk. De verschillen tussen mij en de groep studenten die ik vergezelde waren niet langer te negeren. Ik noem er een paar op: Ze hebben op jonge leeftijd al zulke indrukwekkende cv’s gebouwd dat ik mijzelf met terugwerkende kracht een loser vind. Het enige wat ik op die leeftijd voor elkaar kreeg, was een nul-urenbaantje bij Libertel. En dan was ik ontzettend trots dat ik dat kon combineren met mijn studie. Niet deze mensen. De een is sleutelpersoon van de gemeente Gouda, de ander geeft regelmatig lezingen voor de Anne Frank Stichting, weer een ander heeft al een heel netwerk aan baantjes opgebouwd op een of ander ministerie. En dat is gewoon wat ze toevallig deze maand doen, hè. Ze hoppen van het ene avontuur naar het andere. Bovendien komt het niet zelden voor dat ze dit alles naast twee studies doen. Waar is de tijd gebleven dat je eerst acht jaar zorgeloos childe op de universiteit en pas na je diploma serieus begon na te denken over je carrière?





En dat brengt mij op het volgende punt: ze spreken Engels alsof ze nooit anders hebben gedaan. Hele betogen komen er vloeiend uit in het Engels, het gaat zelfs zo ver dat ook hun Nederlands doorspekt is met deze tweede moedertaal. Een van de jongelingen moest zichzelf af en toe dwingen de zin waar ze aan begon ook af te maken in het Nederlands. En dat moeiteloos overstappen op het Engels midden in een gesprek? Dat doen ze zo naturel dat ze zelfs mij zo gek kregen daarin mee te gaan. Ik herkende mezelf niet terug.



Ze zijn zo aanhankelijk als puppy’s. Na een dag had de groep al banden voor het leven gesmeed, zonder dat ze elkaar daarvoor kenden. Ze hebben er geen moeite mee om iemand in hun leven toe te laten en met liefde te overladen. Zelf merk ik dat mijn poort naar vriendschap al een paar jaar op een kier staat. Nog maar zelden ontmoet ik iemand die ik direct door dat poortje laat.



Ze zijn allemaal zo verrekte modieus gekleed en gestyled. Studenten horen er toch sjofel en armoedig bij te lopen?



Ze laten zich totaal niets gelegen liggen aan gezag. Of je nu op leeftijd bent, of de ambassadeur, je krijgt van deze jongelingen dezelfde behandeling als was je een medestudent. Misschien ligt het aan mijn karakter, maar ik was op hun leeftijd een bang muisje dat zich liever stilhield dan iets verkeerds te zeggen.



Ze kunnen best een nacht zonder slaap, of twee. Of drie. Als je je in een bruisende stad als Tanger bevindt, denk je niet aan slapen. Vinden zij. Ik? Ik ben een week erna nog steeds aan het herstellen van één avondje te laat naar bed. Ik ben oud.