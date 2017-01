'Ik ga gewoon op de tafel zitten'

Code oranje! Handen aan de planken, sluizen dicht! Maar Theodorus Cleophas laat zich niet gek maken. Mocht het water onverhoopt binnenkomen, in zijn buitendijkse huisje aan de Roelshoek in Krabbendijke, dan weet hij wat hem te doen staat. ,,Ziet u die tafel daar? Daar ga ik dan gewoon op zitten.''

Quote Ik hou het weer natuurlijk wel in de gaten hoor. Maar er gebeurt niks Cleophas Cleophas hoeft de deur niet uit om te genieten van het altijd wisselende schouwspel van wind en water. Vóór zijn raam is nog een paar meter geasfalteerde kering, daarachter het water. Het huisje ligt tussen het water en de dijk in. Gezeten op de bank, in zijn gezellige dijkhuisje, heeft Cleophas prachtig zicht op de nu drooggevallen slikken en het golvende water van de Oosterschelde erachter.



Bij helder weer zie je ver weg Bergen op Zoom liggen. Overal in het huisje zijn verwijzingen naar zeemanschap: modelboten, koperen voorwerpen met ankers erop, foto's van zeilboten, een knopenbord. ,,Ik ben gek op de zee. Dit is mijn leven'', zegt de 88-jarige Cleophas.

Héél dichtbij

Bij de watersnoodramp van 1953 heeft het water een halve meter hoog in het huisje gestaan. En jaren geleden - meer dan twintig, schat hij - is het water wel héél dichtbij gekomen. Langzaam kroop het dichterbij, tot de Oosterschelde tegen de muren klotste. ,,Het was een heel rustige vloed, die opkwam en maar blééf komen'', herinnert hij zich.

Cleophas had al een paar handdoeken gepakt om het droog te houden - je moet toch wat - toen het water plotseling weer begon te dalen. Later hoorde hij waarom: aan de overkant, bij Bergen op Zoom, was een dijk doorgebroken. Daar kon het water wegvloeien.

Vervelen

Of hij zich nooit verveelt in dat afgelegen woninkje, vragen ze wel eens. Nou: nee dus. Hoe kan een mens zich vervelen met dit uitzicht? Bovendien, er is genoeg aanloop. ,,U gaat toch niet vertellen waar ik precies woon, he? Straks komen hier weer allemaal mensen kijken en mosselen zoeken. Laatst ook. Een hele bus vol.''