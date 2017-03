'Ik heb vanavond een leven gered'

Een zonnige dag, september 2016. Met vriendin en collega Anne eet ik een hapje in een restaurant in Oosterbeek. Ik kampte al enige tijd met hartritmestoornissen en een verlaagde hartfunctie, maar het leek de goede kant op te gaan. Tijd om dat te vieren dus, hoewel ik me nog niet optimaal voel.



Ik zit nog geen kwartier aan tafel als ik voel dat mijn hart ermee ophoudt. ,,Dit gaat niet goed’’, kan ik nog uitbrengen. Ik denk: dit is het einde van mijn leven. Meteen wordt alles zwart.



Wat daarna gebeurt, weet ik van Anne. Zij heeft mij het verhaal honderd keer verteld. Ik val voorover op tafel. Aan het tafeltje naast ons zit een ervaren verpleegkundige, Hannie, die meteen handelt. Samen met haar schoonzoon zorgt ze ervoor dat mijn hart binnen twee minuten weer klopt.



Steeds als ik daaraan denk, schiet ik vol. Ik heb het aan haar te danken dat ik mijn werk nog kan doen, dat mijn hart goed herstelde en dat ik als alleenstaande moeder nog voor mijn kinderen kan zorgen. Het heeft maar heel weinig gescheeld. Zonder Hannie was ik nu dood geweest. Of had ik ernstig hersenletsel gehad.



Zes maanden later, eind februari 2017. Ik werk en sport weer voorzichtig. Mijn hart reageert goed op de medicijnen, ik ben tamelijk optimistisch over de toekomst. Anne en ik besluiten het bizarre etentje nog eens over te doen. We kiezen voor de zekerheid een ander restaurant en maken daar foute grappen over. We eten heerlijk, kijken terug en vooruit.