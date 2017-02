Ik hoop dat de tevreden burger op 15 maart ook zijn stem laat horen

'Onvrede die kan omslaan in haat'(AD 4-2). Ze komen weer aan bod: de vele boze en ongeruste burgers van Nederland. Niet gehoord door de politiek en de media, niet profiterend van de economische groei en buitengesloten als ze ervoor uitkomen voor de PVV te zijn.



Ik ben ook boos. Boos over deze zoveelste klaagzang. Het is eerder andersom. De mening van 31 burgers op een bevolking van 17 miljoen wordt breed uitgemeten in het boek 'Kwaad' en in de krant. Alleen dát bewijst al dat de boze burger beter wordt gehoord dan de tevreden burger.



Die boze burger heeft helaas niet altijd ongelijk. Niet iedereen profiteert van de economische groei. Maar bijna nergens ter wereld zijn de inkomens zo gelijk verdeeld als in Nederland en bestaan er zulke goede sociale voorzieningen. Bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd in criminaliteitscijfers. Wordt dit veroorzaakt door hun wortels of door factoren die er net zo goed voor zorgen dat 'echte' Nederlanders crimineel worden?



Ook ik heb Nederland zien veranderen van samenstelling. En ik kan me voorstellen dat er buurten zijn waar je je een vreemde in eigen land waart. Het sluiten van moskeeën of grenzen zal dit probleem, en al die andere, niet oplossen. Wel dialoog, hulp en soms dwang. Maar alles binnen de grenzen van de grondwet. Ik hoop dat alle tevreden mensen in maart ook gaan stemmen.