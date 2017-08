'Ik hou niet van nee'

Volledig scherm Ellie Lust. Visagie: Nicole Anne, styling: Fleur Feringa © Corné Van der Stelt Er bestaat volgens Ellie Lust nog altijd één groot misverstand over uit de kast komen, en dat is dat het één heftig moment zou zijn, tadááá, en klaar. Meestal gaat het niet zo, zegt Lust (50). Meestal gaat het geleidelijk. Zo ging het in ieder geval bij haar. Begin jaren 80. Toen ze als tiener in het Noord-Hollandse Oostzaan woonde. In een rijtjeshuis, samen met pa (melkboer, later bankmedewerker), ma (huisvrouw), oudere broer Dirk-Jan en twee-lingzus Marja, die in die periode ook ontdekte dat zij lesbisch was.



,,Ik was een laatbloeier. Ik werd pas op mijn 19de voor het eerst echt verliefd. Op een meisje uit mijn volleybalteam. Zij was het eerste meisje dat ik zoende. Ik sprak daar met Marja wel over. Die had dezelfde gevoelens, voor hetzelfde meisje, maar we waren er beiden nog niet aan toe om te zeggen: we zijn lesbisch. En we waren er zéker nog niet aan toe om het tegenover onze ouders uit te spreken. Voor mij kwam dat pas toen ik 24 jaar was en ontzettend veel liefdesverdriet had om mijn Amerikaanse vriendinnetje Diane. Mijn moeder vroeg me toen zelf: ben je om Diane zo verdrietig? Op dat moment was het out in the open, maar het kostte mijn ouders natuurlijk nog tijd om het te accepteren.’’

Hoezo ‘natuurlijk’?

,,Ik kom uit een heel warm maar ook heel traditioneel gezin. En lesbisch zijn was natuurlijk niet traditioneel. Het werd nooit zo hard uitgesproken, maar ik wist dat vooral mijn moeder hoopte op een ‘normaal’ leven voor Marja en mij. Man, gezin. Ik voelde dat ik haar teleurstelde.’’

Was dat gevoel echt of ingebeeld?

,,Echt, denk ik. Ze heeft zelfs een keer gezegd dat ze het gevoel had dat ze ‘twee ongelukkige kinderen’ had. Ongelukkig in de zin van: daar is iets mis mee. Ze schatte in dat haar twee dochters met oordelen en vooroordelen te maken zouden krijgen, en ik snap nu dat ze daar bezorgd om was.’’



Ellie Lust zit in een grijze kuipstoel in een vergaderkamer van het hoofdbureau van de Amsterdamse politie. Zo’n stoel die uitnodigt tot hangen, maar zij hangt niet, zij zit rechtop, alsof elk moment een sirene af kan gaan. Ze is al een tijd politiewoordvoerder maar is na twintig jaar werk op straat volgens Jean Fransman, hoofd communicatie, nog altijd op en top agent; ze draagt ook een wapen.



Over dit interview heeft ze nogal gesputterd. Ze noemde zichzelf ‘een beetje Ellie-Lust-moe’, waarmee ze dan ‘eigenlijk’ bedoelde dat ánderen misschien ‘een beetje Ellie-Lust-moe’ zouden kunnen zijn. Ze is - sinds de etherdiscipline-hype in Wie is de Mol? - zó vaak voor van alles en nog wat gevraagd.

En het gaat volgens haar maar door en door. Zo is ze zelfs verschillende keren gepolst voor een eigen programma en heeft ze er inmiddels een proefaflevering op zitten, waar ze niks over kan en mag zeggen. Behalve dat deze zomer wordt besloten of het op tv komt.



Ze heeft toch met het gesprek ingestemd omdat het roze weekend is en ze het ‘geweldig’ vindt om een boegbeeld te zijn voor lhbt’ers (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders). ,,Ik ben hartstikke trots dat anderen me als rolmodel zien, want voor veel jongeren is het nog steeds heftig om uit de kast te komen. Ook in 2017.’’



Als medeoprichter van ‘Roze in Blauw’, het lhbt-netwerk binnen de politie, zwaait ze het Canal Parade-publiek vandaag vanaf de politieboot toe. ,,Toen we in 2008 met die boot begonnen, was het nog een hele discussie. Paste zoiets wel bij het neutrale imago? Nu doen we al tien jaar mee. Sterker: we zijn het enige korps ter wereld waar het vanzelfsprekend is.’’

Het politieoptreden is superstrak geregisseerd. ,,We varen níet tussen de boten met halfnaakte mannen, we eten en drinken niet, we maken géén selfies en tonen géén affectie. Want we zijn er niet om te feesten, maar met een professioneel doel. Laten zien dat de politie er voor iedereen is, ongeacht seksuele geaardheid.’’



Juist. Een strakke regie. Laat dat maar aan Ellie Lust over. Ook bij de afwikkeling van dit interview. Ze stuurt de eerste versie roodgekleurd terug. ‘Stoere atletische vrouwen’ moet worden: ‘sportieve, verzorgde vrouwen’. ‘De verkering’ met Stephan: ‘de verliefdheid’. Ook tijdens het gesprek breekt ze bij een verkeerd geformuleerde vraag direct in: ,,Corréctie. Je hebt het over een topless-foto maar in dat verhaal over Boukje en haar ziekte stond ik juist níet topless op de foto.’’

Over je jeugd. Voelde je als puber al wat voor meisjes?

,,Ik was op de middelbare school nog helemaal niet met liefde of seks bezig. Marja en ik waren altijd druk met volleybal: we speelden op hoog niveau. Als ik terugkijk zie ik wel dat ik worstelde met de vraag: wie ben ik eigenlijk? Ik had het altijd aan de stok met mijn gymjuf die lesbisch was. Ik zette me dus af tegen iets wat ik blijkbaar erg interessant vond. Ik ben pas gaan stappen toen ik halverwege de 20 was. In gaycafés als Vivelavie in Amsterdam. Daar heb ik mijn tijd met de meisjes trouwens wel ingehaald. Ik was een fitte tante, dus best populair.’’

Vroeger was je dol op Charlie’s Angels, de detectiveserie met drie vrouwen. Was dat een soort girl crush?

,,Ik denk het niet, hoor. Ik vond ze gewoon leuk, net als iedereen. Maar ik had wel een andere favoriet dan alle andere meisjes. Die stoere met dat afgehakte haar. Sabrina. Ik keek in mijn jeugd ook met open mond naar dat grote gespierde lijf van de lesbische tennisster Martina Navratilova. Ik hou nog steeds van verzorgde, sportieve vrouwen.’’

Quote Ik ben wel een beetje stoer Ellie Lust

Ben je ooit verliefd geweest op een jongen?

,,Ja, twee keer. Op de lagere school. Op Stephan. En, veel later, op een man op de politieschool. Mijn zus Marja, die ook bij de politie is gaan werken, was niet verbaasd toen ik haar dat vertelde. ‘Die man heeft ook iets heel vrouwelijks’, zei ze. Maar ik beschouw mezelf als bijna 100 procent lesbisch.’’

Volgens Margot, een van je beste vriendinnen, ben je een behoorlijk alfavrouwtje.

,,Ja? Ik ben wel een beetje stoer. En competitief. Margot is personal trainer en erg sterk. Ik vind het niet per se leuk als zij meer push-ups kan dan ik.’’

Je kwam in 1987 bij de politie. Kon je daar makkelijk ‘ik hou van vrouwen’ zeggen?

,,Ik wilde dat zelf niet. Ik wilde niet als de ‘politiepot van groep 5’ bekendstaan, maar als een goede, fijne collega die ook aardig kon volleyballen. Dat ik als het ware eerst wat ‘plusjes’ had verzameld voor er een ‘minnetje’ kwam. Want zo voelde dat toen nog.’’

Voelt dat nog weleens zo?

Volledig scherm Ellie Lust. Visagie: Nicole Anne, styling: Fleur Feringa © Corné Van der Stelt ,,Nee. Maar een coming-out houdt nooit op. Ik zie het nog steeds als een kleine nieuwe coming-out als ik weer in een gezelschap moet vertellen dat ik een vrouw heb, geen man.’’

Margot vertelde dat je soms heel bewust niet hand in hand loopt met je vrouw.

,,Het is helaas een feit dat vrouwen die hand in hand lopen nog altijd de afwijking van de norm zijn. Dus het valt op en ik scan altijd of het kan. Ik kan me een situatie in Rome herinneren dat ik Boukjes hand niet gepakt heb. Omdat ik me afvroeg: is het wel oké, in zo’n katholieke stad? Ik ben nog steeds een beleefd Zaans meisje, hoewel geboren in Amsterdam, dat zich aan de lokale gebruiken wil houden.’’

Geweld tegen homo’s komt voor, ‘homo’ is nog steeds een scheldwoord en veel leraren durven niet te zeggen dat ze homo zijn. Het lijkt totaal niet op te schieten met de homo-emancipatie.

,,Dat vind ik wel heel somber klinken. Wat mij hoop gaf, was die grote maatschappelijke verontwaardiging na de mishandeling van dat homostel in Arnhem. Dat er zo’n actie als #handinhand kwam, waar ook veel hetero’s aan meededen. Maar sommige dingen zie ik als een stap terug. Hoe mensen anderen om hun seksuele geaardheid uitschelden op social media. Zo lelijk. Wie ben jij om zo over anderen te spreken?’’

De politie is een machobolwerk. Kunnen agenten inmiddels vertellen dat ze homo zijn?

,,In mijn beleving is de politie helemaal geen machobolwerk, maar ik zal niet doen alsof alles hunky-dory is. Ik ken nog steeds agenten die om overplaatsing vragen omdat ze zich niet veilig voelen als homo. Met Roze in Blauw strijden we ook tegen dit soort misstanden, maar er is nog werk te doen.’’

Quote Misschien kunnen we de lezers eens oproepen om iets anders te verzinnen?

Durven collega’s weleens lesbische grappen te maken?

,,Ik ben ze vóór. Laatst nog. Toen hadden we fortunecookies gemaakt voor een vertrekkende collega en werd die pot koekjes onder mijn bureau verstopt. Dan ben ik dus de eerste om tegen die collega te zeggen: ‘En waar denk je dat ze die pót neergezet hebben?’



,,Hoewel ik pot een vre-se-lijk woord vind. Lesbienne ook. En dat lhbt is wel erg ingewikkeld. Misschien kunnen we de lezers eens oproepen om iets anders te verzinnen? Zou dat een idee zijn?’’

Ellie Lust is al bijna 12,5 jaar met Boukje getrouwd. Ze leerde haar zeventien jaar geleden kennen op een sporttoernooi in Zwitserland, waar Boukje met een gezamenlijke vriendin arriveerde. Het was direct bám. Ze braken de relaties die ze op dat moment hadden op en gingen na anderhalf jaar samenwonen. Boukje vroeg Ellie op Valentijnsdag 2005 ten huwelijk.

Jij neemt graag het initiatief. Heb je er weleens aan gedacht Boukje te vragen?

,,Nee, want Boukje heeft altijd gezegd dat ze niet wilde trouwen en ik hou gewoon niet van nee. Het kwam als een totale verrassing dat ze daar opeens in onze woonkamer stond, met lekker eten, een gedicht, een champagneflesje en hartjesballonnen.’’

Hebben jullie ooit kinderen overwogen?

,,Ik heb nooit de wens gehad om een kind te dragen. Ik heb wel gezegd: als mijn partner kinderen wil, ga ik daarin mee. Want ik zie mezelf wel een kind grootbrengen. Maar Boukje wist van kinds af aan dat ze geen kinderen wilde. Hoe mensen omgaan met elkaar, met de omgeving, met dieren: ze vindt het soms verschrikkelijk.



,,En nu hebben we dus Loetje. Onze ongelooflijk knappe King Charles Cavalier, een soort spaniël. Dat is een beetje ons kindje, hoewel ik heel goed weet dat mensen met kinderen vinden dat je dat niet van een hondje kunt zeggen.’’

Volledig scherm Ellie Lust. Visagie: Nicole Anne, styling: Fleur Feringa © Corné Van der Stelt

Nauwelijks één jaar na dat onverwachte huwelijksaanzoek werd bij Boukje borstkanker geconstateerd. In zo’n heftig en vergevorderd stadium dat het de vraag was of artsen het wel konden behandelen. Toen genezing mogelijk bleek, volgde een lange periode van operaties, chemo’s en revalidatie. ,,Ik heb Boukje in die tijd zó ziek gezien dat ik anderen bij haar weghield. Ik vond het niet nodig dat anderen haar zo zagen.’’



Ellie ging in die tijd minder werken om voor haar vrouw te zorgen, maar hoeveel energie dat kostte, had ze pas door toen Boukje weer opkrabbelde. ,,Ik was geestelijk uitgeput. Ik had bijna de liefde van mijn leven dood zien gaan. Daar kwamen in die periode nog het overlijden van mijn vader bij en een verhuizing. Ik voelde: als er nu nog wat gebeurt, kan ik niet meer.’’



Ze ging in haar eentje drie maanden naar New York, als vrijwilliger voor Human Rights Watch. ,,Mensen vonden het raar. Ga je voor je rust naar New Yórk? Maar het was heerlijk. Als ik ’s avonds klaar was, was ik klaar. Boukje is de eerste tien dagen mee geweest om te kijken waar ik woonde. Zij vond het prima dat ik daar een tijdje alleen was. Het was ook goed voor onze relatie. We waren in de rollen van patiënt en verzorger geschoten en dat moest zich herstellen.’’

Jullie hebben in het lhbt-tijdschrift Zij aan Zij open over Boukjes borstkanker verteld. Met een topless-foto. Waarom?

,,Het blad vroeg het en Boukje wilde wel. Ze had zich, voor ze haar beide borsten verloor, zelf al vaak afgevraagd: hoe ziet zo’n litteken eruit? Die vraag wilde ze voor andere vrouwen beantwoorden. Ik vond het ongelooflijk dapper en deed dus mee. Maar ik sta op de foto áchter haar. Mijn borsten zie je niet. Topless poseren vind ik niet gepast voor een politiewoordvoerder.’’

Quote Liever een vrouw zonder borsten dan geen vrouw Ellie Lust

Vind je het moeilijk dat haar lichaam is veranderd?

,,Voor mij is het simpel: liever een vrouw zonder borsten dan geen vrouw. Ze waren ziek, ze moesten eraf, weg ermee. Boukje heeft zelf absoluut geen behoefte aan een hersteloperatie. Ze is genoeg geopereerd, zegt ze.’’

Je neef Andy zei: het is onvoorwaardelijke liefde tussen die twee.

,,Ik geloof eigenlijk niet in onvoorwaardelijk. Dat klinkt alsof liefde iets vanzelfsprekends is en dat is het nooit. Onze liefde staat, omdat we weten dat we de belangrijkste mensen in elkaars leven zijn én elkaar ruimte geven. We erkennen dat we anders zijn, andere behoeften hebben, en vinden dat oké. Ik ga af en toe graag stappen, Boukje niet. Sinds haar ziekte vindt ze het nog mínder leuk. Door haar ‘chemobrein’ - zo noemt ze het zelf - is ze snel overprikkeld.’’

Heb je weleens een ander?

,,In het verleden is er weleens iets tussen mij en een andere vrouw gebeurd. Wat precies, gaat niemand wat aan. Het was in ieder geval niet het einde van Boukje en mij. Boukje vindt het onzin dat anderen dan zeggen: pak je koffers maar. Hoezo? Wat heb je met elkaar, als je elkaar direct laat gaan? Boukje is Wereldkampioen Gunnen. Maar ook wij kennen de angst om elkaar te verliezen. Natuurlijk. Ik zéker. Boukje kan heel goed alleen zijn en ik ben af en toe bang dat ze op een dag denkt: ik ben zo wel gelukkig, ik hoef El er niet meer bij.’’

Wat vindt Boukje van dat hele BN’er-gedoe?