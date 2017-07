Ik zie die collega voortdurend voor me in een pikante pose

Als uw kantoorcollega er duidelijk zelf geen probleem mee heeft zich te afficheren op internet als medewerkster bij een escortservice, lijkt het mij bijna vanzelfsprekend dat u haar daar ook gewoon op kunt aanspreken.



Misschien heeft zij een zieke moeder en wil ze een centje bijverdienen om de kosten te betalen. Of misschien spaart ze voor de hypotheek op een huis dat ze graag wil kopen. Wellicht heeft ze schulden of andere financiële verplichtingen waar ze extra geld voor nodig heeft. Of doet zij onderzoek voor een groot artikel in de krant over bijverdiensten. Of voor een spannende thriller. En misschien is ze gewoon dol op seks en komt ze op deze manier aan haar trekken. Zolang u haar er niet op een normale, collegiale wijze op aanspreekt, komt u niets te weten over haar motivatie. Wat u wél weet: zij is een werkende, onafhankelijke vrouw die haar vrije tijd mag besteden op háár manier. Dat is haar zaak.