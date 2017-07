'Ik zie Gary nog steeds hier in huis, hij zit in mijn hart'

Elf keer stonden ze op vliegbasis Eindhoven toen kisten met stoffelijke resten terugkwamen. En elke keer dachten ze: hier zit Gary bij. Tot op de dag van vandaag is het verlossende telefoontje uitgebleven. Tekens weer kregen ze van familierechercheurs te horen dat van Gary niets gevonden was. ,,Op een gegeven moment zei ik: 'Kun je niet gewoon tegen me liegen en zeggen dat hij geïdentificeerd is? Voor mijn eigen gemoedsrust'.''



Ze kregen wel een paar spullen van Gary terug. Zijn rugzak en instapkaart en de brief waarmee Jan toestemming gaf dat Gary met zijn ex naar het buitenland mocht reizen. Op het kerkhof ligt symbolisch een kist voor Gary begraven naast zijn moeder. Door familie en vrienden gevuld met dierbare herinneringen en spullen. Jan en Louise hebben zijn rugzak in de kist gedaan, met een brief waarin ze uiting geven aan hun verdriet, mooie herinneringen en onvoorwaardelijke liefde.



Jan voelt nog veel boosheid en machteloosheid. Zeker vorig jaar had hij er last van. Hij was gesloten, had fysieke problemen. Wat is er met Gary gebeurd? Waarom is zijn moeder wel geïdentificeerd? Heeft hij geleden? ,,Er kwamen allerlei vragen in me op. Vragen waar ik geen antwoord op krijg. Misschien leeft hij nog? Dat soort idiote gedachten spoken door je hoofd. Daar werd ik gek van. Het is zo ongrijpbaar.''