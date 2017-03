'IKEA-proef' met haar Jos de G. op jas Nicole van den Hurk

Trein duur? Niet als je goed zoekt

5:39 De prijzen van treinkaartjes rijzen de pan uit, maar wie een beetje zoekt, rijdt voor een tientje heel het land door. Groepsretourtjes via Facebook zijn al voor 7 euro per persoon te vinden en grote winkelketens houden tal van acties met goedkope kaartjes. Dat doet ook de NS. Naar schatting gaan er jaarlijks 5 miljoen over de toonbank.