In Amstelveen ontvoerde Rotterdammer is gewond teruggevonden

De politie maakte meteen na het incident bekend 'dat alle scenario’s open staan'. Zelfs die van een studentengrap. Volgens een woordvoerder blijkt na de eerste resultaten van het onderzoek echter dat er van een grap absoluut geen sprake is. De politie nam de melding naar eigen zeggen dan ook 'zeer serieus'. Op de parkeerplaats in Amstelveen werd meteen begonnen met sporenonderzoek. Er zijn onder meer half opgerookte sigarettenpeuken veiliggesteld om later eventueel te kunnen gebruiken als dna-bewijs.

Daarnaast werden er politiehonden ingezet om in de omgeving naar sporen van de daders te zoeken. Enkele automobilisten die in de buurt geparkeerd stonden, konden daardoor enige tijd niet bij hun auto. De politie was zeer terughoudend met informatie over het incident. ,,Alles wat wij naar buiten brengen, zal ook worden gelezen door de tegenpartij, dus daar moeten we zeer voorzichtig mee zijn. Het onderzoek is in volle gang'', zei woordvoerder Leo Blokland na de ontvoering.