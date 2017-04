In de benen voor vermoorde pater Frans

eerbetoonUit heel Europa zijn Syrische asielzoekers naar Nederland gekomen voor een hommage aan de in 2014 in Homs vermoorde Nederlandse pater Frans.

Rasha Yousef (29) is er speciaal voor uit Engeland overgevlogen. Net als zo'n 240 (vooral jonge) lotgenoten en vrienden loopt ze de komende dagen van Den Bosch naar Nijmegen ter nagedachtenis aan die bijzondere Nederlandse pater Frans, die op 7 april 2014 op 75-jarige leeftijd werd vermoord in de Syrische stad Homs.

De meeste Syriërs liepen ooit zo'n masir (het Arabische woord voor voettocht) mét Frans van der Lugt, toen hun thuisland nog veilig was. Pater Frans is dood maar zijn geest leeft voort, is de gedachte. De Nederlandse vredesorganisatie PAX ondersteunt daarom de eerste Nederlandse masir naar Nijmegen, de stad waar pater Frans ooit filosofie studeerde.

Volledig scherm Pater Frans van der Lugt SJ (1938-2014) was een inspiratiebron voor Syrische jongeren. © Wikipedia

Veel lopers kenden hem persoonlijk. Als zielenherder, maar vooral als mentor, docent, inspirator en vriend in moeilijke tijden. ,,We zijn dit Frans verschuldigd. Zijn leven was te belangrijk voor ons om zijn ideeën niet voort te zetten'', zegt Yousef.

Voor ze haar land moest ontvluchten was ze archeoloog. Toen ze trouwde in Damascus was pater Frans erbij, hoewel hij die dag eigenlijk naar Libanon had gemoeten voor een vergadering van de jezuïeten. ,,Typisch pater Frans.'' Ze werkt inmiddels voor een organisatie die mensen met leerproblemen bijstaat. Pater Frans zette zich in Syrië in voor dezelfde categorie kinderen.

Dit is niet de eerste masir na de moord op de geestelijke. Er waren al eerdere voettochten in Duitsland. Het liep storm met aanmeldingen voor de Nederlandse tocht omdat veel Syriërs graag meer willen leren over het land van hun held. In de St. Janskerk in Den Bosch wordt een herdenkingsdienst gehouden en zullen Syrische jongeren herinneringen aan hem delen.

Vet accent

Rasha Yousef is vol van de man die zijn priesterboord vaak afliet, die teksten van grote filosofen declameerde, die troostte met zijn humor en die extra populair was vanwege zijn vette Homse accent, dat voor Syriërs ongeveer moet hebben geklonken zoals plat Haags in onze oren.

Frans van der Lugt heeft generaties Syrische jongeren geïnspireerd, weet Yousef. ,,Hij leerde ons dingen waarvan we geen benul hadden. Hij was eerder spiritueel dan religieus. Hij leerde ons zen, yoga en mindfulness. Frans leerde ons ademen. Wij Syriërs zijn een volk dat soms te snel ademt.''

Ze ontmoette hem, zoals velen, tijdens weer een masir. Honderden heeft Frans van der Lugt er gehouden in de vijftig jaar dat hij in Syrië woonde en werkte. Door ze voor iedereen toegankelijk te maken en af te sluiten met een feest bracht pater Frans jongeren samen van verschillende religies en komaf. Yousef liep de eerste keer mee met haar oudere zus. ,,De oorlog heeft ons diep geraakt. Ik ben depressief geweest en wanhopig, maar daarmee kom je niet verder. Zonder Frans had ik nu waarschijnlijk op een afdeling in een psychiatrische inrichting gezeten.''

Het is heel intens wat de vluchtelingen elke dag weer doormaken, zegt ze. Vrienden die doodgaan, anderen die alles kwijt zijn geraakt en ver van huis opnieuw moeten beginnen. ,,Frans leerde me dat ik er ondanks alles ben, dat ik een plek heb in deze wereld. En dat je positief in het leven moet staan om verder te kunnen. Ik wil zinvolle dingen doen en mijn leven opnieuw beginnen ondanks de problemen. Ik hoop dat pater Frans trots op me is.''

