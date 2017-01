'In de toekomst zien we 2016 als een keerpunt'

Ziet u al een antwoord ontstaan op de problemen die er nu zijn?



,,Nee. Europa fietst van de ene crisis naar de andere. De euro kunnen we alleen met meer politieke eenheid overeind houden, maar dit is ongeveer het slechtst denkbare moment om daarover te beginnen. De andere optie is desintegratie, maar dat kan de moeder aller crisissen zijn. De Brexit overleven we nog wel, maar bijvoorbeeld een Frexit?"



Tientallen jaren waren mensen redelijk zeker van een baan en een goed loon. Was die periode een uitzondering?



,,Banen voor het leven zijn historisch gezien een recente ontwikkeling. De zekerheid dat je over tien jaar nog werk hebt, heeft veel bijgedragen aan onze levensvreugde. Willen we dat die zekerheid verdwijnt? Dat is een belangrijke vraag. Werknemers krijgen nu de klappen. Kapitaal heeft zich juist sterk ontwikkeld. Europa deed weinig om de scheefgroei van arbeid en kapitaal tegen te gaan. De EU is te lang een voertuig geweest van neoliberaal beleid, een instrument om marktwerking te bevorderen. Daar hebben mensen langzamerhand genoeg van. Die zien dat hun positie niet beter wordt. Mensen zitten in uitzendbanen, zien dat Poolse mensen hun werk doen. Ik kan me voorstellen dat zij globalisering of Europa de schuld geven."



Je kunt er negatief over doen, maar het heeft ook iets moois, het Europese idee van dingen samen doen en vooruit kijken.



,,Het besef dat we het ook doen om nooit meer oorlog te hebben, is weggezakt. We zien dat niet meer als een voordeel. Europa hield zichzelf altijd in stand door telkens nieuwe doelen te stellen. Steeds ambitieuzer. En dat ging goed, samen hebben we geloofd in een stip aan de horizon. Maar nu is die stip weg. We kunnen geen kant meer op."



Leert de geschiedenis ook dat we af en toe schokken nodig hebben?



,,Als je zo redeneert, word je wel pessimistisch. Je kunt een parallel trekken met de crisis in de jaren 30. Die gaf zo'n klap dat iedereen nu zegt: het moet anders. Na 2008 hebben we daardoor een aantal dingen niet meer fout gedaan: we hebben de banken gered. Maar eigenlijk weten we niet welke lessen we moeten trekken. We modderen maar wat aan, veranderen niks aan het financiële systeem. Misschien hebben we af en toe een klap voor de kop nodig om te veranderen. Maar het is pijnlijk. Je wilt de jaren 30 niet over doen en de Tweede Wereldoorlog ook niet."



U refereerde aan de gegroeide ongelijkheid. Misschien zijn we het wel verleerd om eerlijk te delen.



,,De politieke druk om eerlijk te delen is verdwenen. Tot 1989 bestonden er twee economische systemen: de vrijemarkteconomie en het communisme. In die eerste had de politiek toch altijd de vrees dat de arbeiders achter de rooie vlag aan liepen. Dus je moest wat voor hen doen. Maar waar kunnen de arbeiders na 1989 nog naartoe? Er is geen alternatief. Dat vertaalt zich in de politieke realiteit. Partijen die vinden dat er iets moet veranderen, hebben geen overtuigend verhaal over wat ze kunnen doen."