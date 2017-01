'Inburgering is niet alleen hun, maar ook óns probleem'

Het inburgeringsbeleid werkt niet goed, concludeerde de Algemene Rekenkamer gisteren in een rapport. Sinds 2013 moeten nieuwkomers hun inburgering zelf regelen en betalen. Het gevolg: dalende slagingspercentages voor de examens en een steeds slechtere beheersing van de Nederlandse taal.



Nieuwkomers verdwalen in een woud van regels en cursussen. Politiek-filosoof Tamar de Waal promoveert komend jaar aan de Universiteit van Amsterdam op haar onderzoek naar het Nederlandse inburgeringsbeleid. Ze waarschuwt al jaren voor de inefficiëntie daarvan.



,,En ik niet alleen. In 2007 is ook al eens geprobeerd de eigen verantwoordelijkheid van nieuwkomers groter te maken. Toen werkte het ook al niet en heeft toenmalig minister Ella Vogelaar het teruggedraaid."



We hadden dus kunnen weten dat het niet zou werken?

,,Zo kun je het zeggen, ja."



Wat is er misgegaan?

,,In ons land is steeds meer het beeld ontstaan dat migranten geïntegreerd moeten zijn, voordat ze, als beloning, in Nederland mogen blijven. Als je het inburgeringsexamen niet haalt, dan zul je het wel niet verdiend hebben om hier te zijn. De brief van premier Rutte in jullie krant is daar ook een goed voorbeeld van."



Rutte schrijft daarin dat wie zich niet aan onze normen en waarden wil aanpassen, beter kan vertrekken. Dat ziet u anders?

,,Als we zo beginnen, verliezen we het maatschappelijk perspectief uit het oog. Ons inburgeringsbeleid klinkt streng, maar pakt vooral nadelig uit voor inburgeraars die juist begeleiding nodig hebben: getraumatiseerde vluchtelingen, alleenstaande moeders, analfabeten. De inburgeraars die het wel halen, spreken vaak al Engels of hebben een netwerk hier. Die zouden het ook redden zonder inburgeringsbeleid. Bovendien: 12 procent van de Nederlanders is ook laaggeletterd. Maar dan spreken we niet over hun integratieprobleem, maar over een sociaal probleem dat publieke aandacht verdient. Geldt dat dan ook niet voor migranten?"



De Rekenkamer stelt ook: de straf voor het niet halen van je examen is dat je weg moet uit Nederland, maar dat is een wassen neus. In de praktijk wordt niemand om die reden uitgezet.

,,Het beleid moet de suggestie wekken: inburgeren is hún probleem, niet het onze. Maar het is, op lange termijn, wél ons probleem. Als we mensen nu niet goed helpen, zijn we straks meer geld kwijt aan extra begeleiding en uitkeringen. We zijn zo erg bezig met te bepalen wie er wel of niet bij mag horen in Nederland, dat we een erg repressief beleid hebben ontwikkeld en de gevolgen op de langere termijn uit het oog zijn verloren."



Wat moet er gebeuren?

,,We moeten eerst bedenken wie we binnenlaten. Daarna kun je inburgering best verplichten, maar inburgeren gaat niet over 'wanneer hoor je erbij', maar over 'wat heeft iemand nodig om op eigen benen te kunnen staan'. Nu volgen veel vluchtelingen dure en ondermaatse cursussen; dat lijkt me geen goede manier om in contact te komen met onze Nederlandse normen en waarden."