Innen belastingen in gevaar door reorganisatie Belastingdienst

,,Dit is waarvoor we hebben gewaarschuwd toen Wiebes begon aan zijn reorganisatieplannen", zegt SP-Kamerlid Farshad Bashir. ,,Hij wilde mensen ontslaan, maar gaf verder weinig informatie over zijn werkwijze. Heel veel mensen wilden vervolgens vertrekken, maar er kwam niks voor terug. Kortom: Wiebes heeft steken laten vallen, dit is een blunderdossier. Hij moet nu heel snel aan de slag om de schade te herstellen. Dit rapport is schokkend, er is weer nieuw bewijs en gedoe. Dat is ontzettend jammer voor mensen bij de Belastingdienst."



Zeer zorgelijk

Volgende week donderdag staat er al een overleg in de Tweede Kamer gepland, maar de SP wil de onderzoekers vooraf nog ondervragen. Ook D66 spreekt van een 'zeer zorgelijk rapport'. ,,De commissie is niet alleen extreem kritisch over de vertrekregeling, maar nu is zelfs het innen van belastingen in gevaar waarmee we militairen en onderwijzers betalen", constateert Steven van Weyenberg. ,,Wiebes zei altijd dat er geen direct gevaar was, maar nu verrijst toch een ander beeld."



Wat betreft D66 moet Wiebes dinsdag al tekst en uitleg komen geven in de Kamer. ,,Ik wil weten of de staatssecretaris hetzelfde gevoel van urgentie heeft als wij om dit op te lossen."



Chaos

CDA-parlementariër Pieter Omtzigt concludeert dat de VVD-bewindspersoon de Belastingdienst na twee jaar 'in chaos lijkt achter te laten'. Het correct innen van belastingen is volgens Omtzigt een kerntaak van de overheid. ,,Hier wordt pijnlijk duidelijk dat de regeling mede door gebrek aan regie van Wiebes uit de hand kon lopen. De goudgerande regeling leidde tot een overschrijding van honderden miljoenen, een boete van de belastingdienst aan zichzelf en het vertrek van veel zeer gekwalificeerd personeel. Daar is een hele hoge prijs voor betaald."



Het CDA heeft om dit onderzoek gevraagd. De fractie wil, net als de SP een hoorzitting met de onderzoekers. Vervolgens moet een uitgebreid debat gevoerd worden met staatssecretaris Wiebes.