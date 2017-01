Inreisverbod benadeelt honderden Nederlandse wetenschappers

Mike J. wil herziening van strafproces 'Meisje van Nulde'

18:37 Mike J, die in 2003 veroordeeld is voor het doden van het meisje van Nulde wil dat zijn strafproces wordt herzien. Dat heeft zijn advocaat Niels van Wersch vanavond gezegd. ,,Hij zou dat heel graag willen. Daar hebben we het herhaaldelijk over gehad.’’