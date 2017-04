Inspectie weert levensgevaarlijke vervoerder HSL van het spoor

Goederenvervoerder HSL Logistik mag vanaf vandaag niet meer met zijn treinen over het Nederlandse spoor rijden. De veiligheid van het bedrijf is niet in orde. Het is nooit eerder gebeurd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport het veiligheidscertificaat van een vervoerder introk.

De inspectie had HSL Logistik al langer in het vizier. Het bedrijf rijdt zo'n vijftien keer per week met treinen door Nederland en vervoert onder meer het gevaarlijke ethanol én volkswagens voor de bekende auto-importeur Pon.

Volgens hoofdinspecteur Pieter Hoekstra kregen machinisten van HSL Logistik te weinig instructies en werden veiligheidsprocedures niet goed nagelopen. ,,Het afgelopen half jaar reed HSL Logistik drie keer door een rood sein,'' aldus Hoekstra. ,,Een van de machinisten had onvoldoende ervaring om op de Betuweroute te mogen rijden. Een andere machinist voerde voor hij vertrok de verplichte remproef niet goed uit waardoor de trein niet kon stoppen voor rood sein.'' Bij de incidenten vielen geen gewonden.

Gevaarlijke stoffen

HSL Logistik heeft een kantoor in Den Bosch maar is onderdeel van een grote Duitse vervoerder. Het bedrijf is vaker gewaarschuwd en stond sinds 14 februari onder verscherpt toezicht van de Inspectie. Vanaf dat moment werd vaker gecontroleerd op de technische staat van de treinen en op vakbekwaamheid van de machinist. Ook zijn er sinds 2015 vijf processen verbaal opgemaakt voor onregelmatigheden met gevaarlijke stoffen.

Omdat structurele verbeteringen uitblijven en het bedrijf ook gevaarlijke stoffen zoals ethanol vervoert, heeft de inspectie het veiligheidscertificaat van het bedrijf ingetrokken. Zonder dat certificaat mag een vervoerder niet op het Nederlandse spoor rijden.

Naar de rechter

De Nederlandse directeur van HSL Logistik in Den Bosch, Björn Ormeling, is het niet eens met de Inspectie en stapt naar de rechter. ,,We zijn al acht jaar actief in Nederland en hebben een goede staat van dienst. Het kan niet zo zijn dat een enkel geval tot zo'n zware maatregel moet leiden. We zullen onze klanten nu via andere vervoerders bedienen.''