Instant verslaafd aan pierogi

Gipharts kookeilandDe Poolse keuken? Ronald Giphart had er niet veel mee. Maar dan hoort hij Sandra vertellen over haar pierogi.

Mijn werk bracht mij naar Den Haag. Omdat een mens toch moet lunchen, stuitte ik in de buurt op een nieuwe voedselhal, een horecaconcept dat de afgelopen jaren Nederland sneller heeft veroverd dan fidget spinners. Deze voedselhal onderscheidde zich voornamelijk doordat alles om een of andere reden in het Engels moet. De tent heette MingleMush, met good food en good mood, voor a cocktail of een brewski (waarmee denk ik een biertje wordt bedoeld, maar ik ben niet thuis in hipsteriaans).



Boven een van de vijftien verschillende foodstands hing een bord met de tekst ‘Pierogies Authentiek’. De borden werden opgeluisterd door een vrolijke tekstballon dat ‘It’s Pierogitime!’ schalde. Het begrip pierogi deed vaag iets rinkelen, maar meer dan dat het om een Pools hapje ging, wist ik niet.



‘Het betekent letterlijk feest’, legde de uitbaatster van dit standje uit, ‘want het wordt gegeten bij festiviteiten. Omdat ze zo lekker zijn, eten Polen ze inmiddels op ieder gewenst moment van de dag.’

Één missie

Zelf was ze niet Pools, maar haar zakenpartner had op een reis door Polen een keer pierogi gegeten en kwam helemaal verliefd terug, met maar één missie: pierogi naar Nederland halen.



Pierogi is een deeggerecht dat in de verte op ravioli lijkt: ongerezen deeg- tasjes die gevuld kunnen worden met vele ingrediënten en combinaties. De basispierogi is met aardappel, kaas, uien, knoflook, verse kruiden en heeft een garnering van yoghurt, gebakken uitjes, lente-uien, kaas en eventueel spekjes. Dat klinkt behoorlijk delicaat. Er zijn ook varianten met spinazie, paddenstoelen of gehakt.



Ik moet bekennen dat ik geen groot kenner van de Poolse keuken ben, noch dat ik mij tot de kuchnia polska voelde aangetrokken. Dat zal te maken hebben met onterechte vooroordelen en culinaire bekrompenheid. Maar de liefde waarmee Sandra, de eigenaresse, over haar pierogi sprak, trok me over de streep.

Quote Instant verslaafd, dat is wat pierogi met je doet

Even later zat ik achter mijn eerste bordje: vier dampende zachte geurende smachtende lonkende hunkerende flirtende verleidelijke deegzakjes gevuld met lekkernijen. Het zachte van de aardappel, het zalvige van de kaas, het stringente van de lente-uitjes, het krokante van de spekjes…



Na de lunch ging ik terug naar mijn werkplek. Toen ik aan het einde van de middag klaar was met mijn bezigheden, ben ik teruggegaan naar de foodhal voor een tweede portie Poolse lekkernij. Het was sterker dan mezelf.



Instant verslaafd, dat is wat pierogi met je doet. In het Pools: natychmiast uzależniony.

Recept voor Pierogi

Ingrediënten voor circa 50 stuks (hoofdgerecht voor 4, voorgerecht voor 8 personen)

800 g tarwebloem

1 ei

25 g boter voor deeg

15 g boter voor het bakken van uien

20 g boter voor bij de pierogi

250 ml warm water

600 g hüttenkäse, losgeklopt

2 teentjes knoflook, geperst

wat takjes peterselie

3 lente-uien, in dunne reepjes

1 kilo gekookte aardappelen, gepureerd

3 grote uien, gebakken en gehakt

50 g geraspte kaas

100 g spekjes

olijfolie, zout, peper

Bereiding