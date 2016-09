Intercity kan nu veilig over Betuwelijn

De NS wil de snelle internationale trein tussen Utrecht en Arnhem kunnen omleiden over het deel tussen Geldermalsen en Elst. Dat is diverse keren nodig, als in 2018 en 2019 het reguliere spoor tussen Arnhem en Utrecht gestremd is. Delen van dit baanvak worden dan vernieuwd en de stations Ede-Wageningen en Driebergen- Zeist worden grondig verbouwd.



Geen belemmeringen

Omdat er voor het eerst personentreinen op de Betuweroute gaan rijden, was advies van de veiligheidsregio's vereist. Die laten spoorbeheerder ProRail volgende week per brief weten dat het plan wat hen betreft akkoord is. ,,Er zijn geen belemmeringen qua veiligheid", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden weten.



Ook hoeven er volgens hem geen aanpassingen te worden gepleegd, bijvoorbeeld op het gebied van materieel voor de brandweerposten.Het ligt voor de hand dat de ICE vaker via de Betuweroute kan worden geleid, als bijvoorbeeld door aanrijdingen het spoor Utrecht-Arnhem geblokkeerd is.