'Internationale regels draagmoeders hard nodig'

De Raad voor de Kinderbescherming wil ook graag een ethische discussie over draagmoederschap ,,Een kind is geen product'', stelt een woordvoerster van de raad. ,,We zien in de praktijk wensouders regels en wetten overtreden om hun eigen behoefte te bevredigen. Ze maken gebruik van anonieme geslachtscellen of staan als ouder op de geboorteakte, zoals in Oekraïne gebeurt. Internationale regelgeving omtrent draagmoederschap zou helpen.''



Door de strikte regels in Nederland wijken veel stellen uit naar het buitenland voor een draagmoeder en eiceldonor. Sommigen omzeilen peperdure trajecten in de Verenigde Staten en Canada door naar Azië of Oost-Europa te gaan. Daar kost een draagmoeder de helft minder, maar de geboorteaktes worden door Nederland vaak niet erkend.



Ambassades weigeren reisdocumenten, waardoor stellen het land niet uit kunnen met hun pasgeboren kind. Instanties en deskundigen raden het gebruik van deze 'oostelijke route' ten strengste af. ,,Het geeft zoveel juridische problemen'', zegt advocate Annelieke Bouma. ,,Plus: goedkoop is duurkoop: want als je een jaar ter plaatse moet blijven om een kind mee te krijgen, ben je duizenden euro's verder.''